السيسي: الحكومة حريصة على مساعدة المواطنين وتسهيل حياتهم

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: "عن طريق قواعد البيانات الصحية المكتملة سوف استطيع أن أتوصل من خلال دراسة البيانات إلى أن النمو الصحي لقرية أقل من القرى المجاورة لها، فقبل ذلك كنا نقوم بعمل مسح كامل ويحتاج وقتًا طويلًا وجهدًا وتكلفة مالية إلا أن قواعد البيانات طالما أنها مستكملة ومحوكمة ودقيقة يمكن أن تجعلنا قادرين على متابعة كل شىء في مصر ليس فقط لمكافحة الفساد لكن لمساعدة الناس وتسهيل حياتهم".



وأضاف السيسي خلال جلسة التحول الرقمي، أن البيانات الجغرافية حينما تكون مستكملة للمواطنين يمكنهم معرفة أقرب مدرسة يقدمون فيها لأبنائهم حسب موقعهم الجغرافي، وأيضًا لو أراد المواطن الحصول على خدمة صحية في مستشفى ما فإن بياناته وتاريخه الطبي تظهر أمام المسئول عن تقديم الخدمة الطبية.



وتابع: "لو استطعنا كما وعدني أكرم عبدالباسط وكيل هيئة الرقابة الإدارية والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فإننا سنصل خلال نهاية السنة القادمة لدرجة جدارة للمنظومة لدينا، وسوف نستطيع أن نصل للناس ونتعامل معهم ونأخذ القرارت".