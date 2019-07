اتحاد الكرة الدولى "فيفا" يعلن المرشحات لجائزة أفضل مدرب للسيدات 2019

أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، اليوم الأربعاء، عن قائمة المرشحات للفوز بجائزة أفضل مدرب للسيدات "THE BEST" فى العالم خلال العام الجارى 2019.



وضمت القائمة 10 مدير فني للسيدات، هن:



– ميلينا بيرتوليني



– جيل إليس



– بيتر جيرهاردسون



– فوتوشى أيكيدا



– أنتونيا ايز



– جو مونتيمورو



– فيل نيفيل



– رينالد بيدروس



– بول رايلي



– سارينا ويجمان



وذكر الموقع الرسمى لـ"فيفا" أن القائمة القصيرة تضم 10 مرشحات، بناءً على إنجازات كل منهن خلال الفترة من 25 مايو 2018 إلى 7 يوليو 2019.



ومن المقرر أن يقام حفل توزيع جوائز الأفضل فى العالم "THE BEST" تحت رعاية "فيفا" فى مدينة ميلانو الإيطالية فى 23 سبتمبر.