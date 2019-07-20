زينيت يحسم صفقة مالكوم من برشلونة

كشف موقع جيانلوكا دي مارزيو أن نادي ​زينيت​ الروسي قد حسم صفقة لاعب نادي ​برشلونة​ ​مالكوم​ حيث سيصل اللاعب البرازيلي إلى روسيا يوم الجمعة للقيام بالفحوصات الطبية تمهيدا للتوقيع الرسمي.



وأشار الموقع إلى ان الصفقة كلفت النادي الروسي مبلغ 40 مليون يورو بالإضافة إلى 5 مليون يورو كمكافآت.



بدورها، أفادت بعض التقارير الصحافية الأخرى أن اللاعب السابق لبوردو فضّل الإنتقال إلى زينيت على الرحيل إلى إيفرتون الإنكليزي، وذلك من أجل المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا مع الفريق الروسي الموسم المقبل.