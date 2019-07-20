على رأسهم شيكابالا.. 10 صفقات تقود الزمالك فى الموسم الجديد

أعلن رئيس نادي الزمالك عن تقديم الصفقات الجديدة للفريق الأول، وذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر القلعة البيضاء، وعلى رأسهم شيكابالا.



وظهرت الصفقات الجديدة بجانب رئيس نادي الزمالك خلال المؤتمر الصحفي، حيث أشاد بالمستويين الفني والبدني للاعبين بعد إتمام التعاقد بشكل رسمي.



وأعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن ١٠ صفقات جديدة تعاقد معها النادي بشكل رسمي: محمود عبدالرازق "شيكابالا"، أشرف بن شرقي، محمد أوناجم، محمد عبدالشافي، مصطفى محمد، كريم بامبو، إسلام جابر، محمد أبوجبل، محمد عواد، محمد صبحي.