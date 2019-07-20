مالك جديد لنادي سامبدوريا

قرر ماسيمو ​فيريرو​ مالك نادي ​سامبدوريا​ الايطالي، ​بيع النادي​ مقابل 140 مليون يورو، وذلك قبل انطلاق الموسم الإيطالي، وهو ما أكده للصحفيين الموجودين في المكتب الفيدرالي في إيطاليا.



وبحسب موقع فوتبول إيطاليا، فإن فيريرو قد أخبر الصحفيين أنه قام ببيع النادي فعليًا مقابل 140 مليون يورو لصالح رجل الأعمال الإيطالي جيانلوكا ​فيالي​، الذي وجد معه في المكتب أيضًا.



وبهذا، تكون العلاقة بين فيريرو ونادي سامبدوريا قد انتهت بعد مسيرة دامت سنوات طويلة، وذلك لرغبته في الابتعاد عن كرة القدم في الفترة المقبلة.



وكان سامبدوريا قد أعلن عن تعيين دي فرانشيسكو مدربًا للفريق، بالإضافة إلى تدعيم الفريق بصفقات قوية.