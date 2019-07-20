أصبح أسيرًا في يد العثمانلي.. خفض أسعار الفائدة بـ"المركزي التركي" بناء على رغبات أردوغان

اعتبرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أن قرار البنك المركزي التركي بخفض أسعار الفائدة بنحو 425 نقطة أساس ما هو إلا انعكاسًا لرغبات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإعادة تشكيل السياسة النقدية.



وقالت الوكالة إن أردوغان عرف عنه أنه من أبرز أعداء أسعار الفائدة، ويعد هذا السبب الأبرز في إقالة محافظ البنك المركزي وتعيين نائبه مراد أوزيل، الذي اتتخذ أول قرار له بعد تعيينه بخفض أسعار الفائدة بهذا الشكل الكبير.



وأشارت إلى أن تأثير القرار التركي على معدلات التضخم هو الوحيد القادر على الحكم على هذا القرار الجرئ، حيث يعد أكبر خفض لأسعار الفائدة في الأسواق الناشئة، وعلى الرغم من ذلك مازالت تركيا ضمن الأعلى في معدلات الفائدة في العالم.