مصير جايمس رودريغيز يُحدّد يوم 7 الشهر المقبل

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية أنّ مصير النجم الكولومبي ​جايمس رودريغيز​ مع ​ريال مدريد​ سيتحدّد في السابع من شهر أغسطس المقبل، وذلك عندما يسافر الفريق الملكي إلى النمسا لمواجهة فريق ساليسبورغ في لقاء ودي.



وأوضحت الصحيفة أنه في حال لم يسافر رودريغيز مع الفريق إلى النمسا، أو في حال سافر ولم يشارك في أي دقيقة لعب خلال اللقاء، فإن ذلك يعني وضع إسم اللاعب على لائحة البيع بالنسبة لريال مدريد.



وأكملت الصحيفة أن رئيس نادي ريال مدريد فلورينتينو بيريز لن يبيع اللاعب في حال قرر ذلك بأقل من المبلغ الذي حدده وهو 50 مليون يورو، دون السماح بإدخال صيغة الإعارة.