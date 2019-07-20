الفتوى الإلكترونية تحذر من التفكك الأسري

حذر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية من مخاطر التفكك الأسري، مؤكدًا أهمية الاستقرار الأسري والاجتماعي لبناء الأوطان وإعمار الأرض وإحياء الدين.



جاء ذلك خلال اللقاء الجماهيري الأول لبرنامج التوعية الأسرية والمجتمعية بمراكز شباب محافظة الإسماعيلية اليوم الأربعاء، وذلك ضمن برنامج توعوي لمدة 3 أيام بمدن المحافظة تحت عنوان (الأسرة المصرية: ثقافة.. تنشئة.. بناء)، حيث انطلق أعضاء مركز الأزهر إلى مراكز شباب (التل الكبير- أبو صوير- القنطرة غرب - الشيخ زايد).



ودارت اللقاءات حول حقوق الزوج على زوجته، وحقوق الزوجة على زوجها، ودور الآباء تجاه الأبناء، ومخاطر التفكك الأسري ودور الأسرة في النهوض بالمجتمع.. ويختتم مركز الأزهر العالمي لقاءاته غدًا بندوة داخل مبنى التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية.



يذكر أن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية قد أطلق برنامجه للتوعية الأسرية والمجتمعية بالتعاون مع قطاعات الأزهر المختلفة في مطلع مارس الماضي تحت شعار (أسرة مستقرة = مجتمع آمن) بناءً على توجيهات الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، لكافة أبناء الأزهر بمختلف تخصصاتهم، بالنزول إلى أرض الواقع ومعايشة الجماهير والوقوف على همومهم ومشكلاتهم الاجتماعية، والبحث عن حلول ناجحة وواقعية لها.