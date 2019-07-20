ضبط 10 آلاف قضية سرقة تيار كهربائى

كثفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، حملاتها الأمنية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كل أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كل الأنشطة الإجرامية.



أسفرت الحملات- خلال 24 ساعة - عن ضبط 10556 قضية سرقة تيار كهربائى متنوعة ومخالفات شروط التعاقد.



كما أسفرت جهودها في مجال مكافحة وضبط كل مخالفات قانون البيئة "دخان كثيف، مكبرات صوت، آلات تنبيه، إلقاء مخلفات بالطريق العام، تلوث المجرى المائي لنهر النيل" عن ضبط 227 قضية متنوعة.