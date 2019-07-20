حركة تنقلات لرؤساء الوحدات بالقليوبية

أجرت محافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، حركة تنقلات وتغييرات محدودة بين رؤساء الوحدات القروية بالمحافظة، وذلك لتجديد الدماء بالوحدات القروية.

وقررت المحافظة - في بيان - إلغاء ندب زايد محمد من العمل رئيسًا للوحدة المحلية بقرية سندبيس مركز القناطر الخيرية وعودته لجهة عمله الأصلية، وتكليف حسام الدين مصطفى من العاملين بمركز ومدينة القناطر بالقيام بأعمال الوحدة المحلية بسندبيس، خلفا له لحين شغل الوظيفة.

كلفت المحافظة محمود إبراهيم، رئيسا للوحدة المحلية بميت حلفا، بجانب عمله رئيسا للوحدة المحلية بقرية سندبيس.

قررت المحافظة، إلغاء ندب رحاب عبد النبي رئيس الوحدة المحلية بناي، وتعيين هالة خليل رئيسا للوحدة خلفا لها، وذلك في إطار تجديد الدماء للقيادات في الوحدات القروية بالمحافظة.