كوسيلني يهرب من جحيم آرسنال إلى الدوري الفرنسي

بات مدافع آرسنال لوران كوسيلني، قاب قوسين أو أدنى من الاقتراب من تأمين رحيله عن النادي، وفقًا لما ذكرته تقارير صحفية إنجليزية.



ونقلت صحيفة "ذا صن" عن هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن إيدو المدير الرياضي الجديد في آرسنال، سيجتمع برئيس نادي رين ووكيل أعمال اللاعب في لندن، من أجل بحث إمكانية انتقال كوسيلني إلى النادي الفرنسي.



وتبدو العلاقة بين كوسيلني وآرسنال في طريق نهايتها، بعدما رفض اللاعب الانضمام لمعسكر الفريق الإعدادي، مؤكدًا أنه لا يتوقع اللعب لآرسنال مرة أخرى.



وأرغم آرسنال قائده السابق على التدرب مع فريق الناشئين، في وقت يريد فيه مدرب الفريق أوناي إيمري مشاركة اللاعبين الذين يودون فعلا البقاء داخل صفوفه.



وفي وقت، يتوقع فيه أن يتخذ النادي اللندني إجراءً تأديبيًا بحق كوسيلني، ينوي اللاعب الفرنسي اللجوء إلى القضاء لحل مشكلته مع إدارة الجانرز.



ويتبقى في عقد كوسيلني عام واحد، وينص على تقاضيه 100 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، وكان يأمل في تمديد عقده مع الفريق، إلا أن النادي رفض ذلك.