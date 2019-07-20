عودة 647 مصريًا من ليبيا عبر منفذ السلوم

أكد مدير أمن مطروح اللواء رضا العمدة أن 647 مصريًا عادوا إلى البلاد عبر منفذ السلوم البري بينهم 496 سافروا بصورة شرعية و151 بصورة غير شرعية، وعبور 379 شاحنة في الاتجاهين، خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وقال مدير الأمن - في بيان اليوم الأربعاء- إنه تم الانتهاء من إجراءات سفر 1394 عبر المنفذ منهم 251 مصريًا و1143 ليبيًا.



وأوضح مدير الأمن أنه تم الانتهاء من إجراءات مغادرة 190 شاحنة محملة بالبضائع والمواد الغذائية ومواد البناء والرخام من المنفذ متجهة لمنفذ مساعد الليبي، وإنهاء إجراءات وصول 191 شاحنة لتحميل بضائعها من الجانب المصري.