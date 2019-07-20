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حوادث

مباحث النقل والمواصلات تضبط 10 قضايا سرقات عامة

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 12:52 م
جريدة الدستور
عمرو المزيدي
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شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كل المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.

أسفرت الحملات عن ضبط 10 قضايا "سرقات عامة، مخدرات، سلاح أبيض، نشل"، و988 قضية في مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية.

فيما أسفرت حملات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملات أمنية عن ضبط 972 قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها "مواد بترولية، إسطوانات بوتاجاز، دقيق مدعم، مخالفات مخابز، سلع تموينية مدعمة، غش غذائى وغير غذائى، مخالفات محلات عامة وشهادات صحية، مخالفة شروط التراخيص، مخالفات فى مجال اللحوم والطيور، سلع مجهولة المصدر، سجائر، أعلاف، ألعاب نارية".

يأتى ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كل أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كل الأنشطة الإجرامية.
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