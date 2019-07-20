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اقتصاد

اختيار محمد متولي رئيسًا تنفيذيًا لشركة "إن آي كابيتال" القابضة

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 12:51 م
محمد متولي
محمد متولي
أش أ
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أعلن مجلس إدارة شركة (إن آي كابيتال)، القابضة للاستثمارات المالية - الذراع الاستثماري لبنك الاستثمار القومي - عن اختيار محمد كمال متولي رئيسًا تنفيذيًا جديدًا للشركة.

وأكدت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى الدكتور هالة السعيد - في بيان اليوم الأربعاء - على المساهمة الكبيرة للمؤسسات المالية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر، مشيرة إلى ما تشهده مصر اليوم من تقدم ملحوظ لثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي وذلك من خلال المساندة الفاعلة من قطاع مهم يتمثل في القطاع المصرفي.

من جانبه، قال محمد متولى - عقب إعلانه رئيسًا تنفيذيًا للشركة - إن هذه المرحلة تعد الأهم في نشاط الطروحات والاستحواذات في السوق المصرية، التي شهدت طفرة مدعومة بالبوادر الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، متوقعًا أن تتبوأ شركة (إن.آي.كابيتال) المكانة اللائقة بها في هذا السوق الواعد خلال المرحله القادمة.

جدير بالذكر أن محمد متولي حاصل على ماجستير إدارة أعمال من جامعة كولومبيا في نيويورك، والتي نال فيها زمالة الاستحقاق، وحاصل على العديد من الدورات التدريبية المتخصصة من جامعة إنسياد بفرنسا، ولندن بيزنس سكول في إنجلترا، وقد بدأ العمل في القطاع المالي في نيويورك كباحث لقطاع أسهم شركات العقارات ببنك سالمون برازرز.

كما شغل متولى منصب نائب الرئيس التنفيذي لشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار منذ عام 2012، وقبل عمله في مصر تولي منصب الرئيس التنفيذي لشركة سراج للتمويل العقاري بأبو ظبي، والرئيس الإقليمي لقطاع الاستثمارات المصرفية بكل من بنك (اتش.إس.بي.سي.)، وبنك (ستاندرد تشارترد) في دبي، وميريل لينش في لندن، وسالمون برازرز في لندن ونيويورك، وله خبرة ممتدة في المؤسسات الدولية والمحلية في مجال الاستشارات المالية الخاصة بالاستحواذ والإندماج والتمويل عن طريق الأسهم والسندات والتمويل المصرفي.
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