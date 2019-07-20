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عالم

أمريكا تعتزم الخروج من معاهدة حظر التجارب النووية بسبب روسيا

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 12:50 م
جريدة الدستور
إسراء صلاح الدين
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كشفت وكالة "تاس" الروسية، أن الولايات المتحدة الأمريكية تستعد للخروج من معاهدة حظر التجارب النووية الدولية.

وقالت الوكالة إن الخطوة الأمريكية تأتي بعد اتهامات عديدة لروسيا بعدم الالتزام بوقف تجاربها النووية والاستمرار فيها.

وأضافت أن الاتهامات الأمريكية لروسيا تعد مجرد خطوة لإعداد الرأي العام للانسحاب الأمريكي من معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، وفقًا لما قاله ممثل روسيا الدائم في مكتب الأمم المتحدة أندريه بيلوسوفو.

وأشارت إلى أن المبعوث الروسي عبر عن حيرته من الإدعاءات الأمريكية بأن روسيا غير ملتزمة بالمعاهدة، دون وجود سبب واضح لهذا الاتهام.

وأوضحت أن الولايات المتحدة تصرفت بنفس الطريقة فيما يخص المعاهدة النووية مع إيران، وهو ما يعني أن كافة محاولات الترويج لعدم الالتزام الروسي تعكس عزم واضح من الإدارة الأمريكية على الانسحاب من المعاهدة الدولية وإلقاء اللوم في ذلك على روسيا.
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