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رياضة

لبنان ضد الكويت في بداية بطولة غرب آسيا للكرة الطائرة الشاطئية

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 12:50 م
جريدة الدستور
وكالات
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تنطلق الخميس المقبل ​بطولة غرب آسيا في الكرة الطائرة الشاطئية​ "Beach Volleyball" للرجال برعاية "الفا" وهي المرحلة الأولى لكأس آسيا المؤهلة إلى ​دورة الألعاب الأوليمبية الصيفية​ التي ستستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو العام المقبل.

وستقام البطولة الإقليمية في 1 و2 و3 آب على الملاعب الرملية لـ"ناجي بيتش" في البحصاص "الساحل الشمالي".

وأعلنت أربع دول مشاركتها في التصفيات، وهي: الكويت، السعودية، سلطنة عمان ولبنان.

وسيمثّل لبنان بطل لبنان الثنائي ​ايلي ابي شديد​ و​جو القزي​ والوصيف الثنائي ​نادر فارس​ و​شفيق صليبا​ على أن يكون ثالث بطولة لبنان الثنائي ​كريم السعيد​ و​إبراهيم حداد​ فريق احتياط. وتضم البعثة اللبنانية أيضًا المدرب ​ايلي النار​ والحكمين الدوليين شبل ضرغام وجوني اللقيس.

واكتمل الثلاثاء وصول بعثات الدول وكان في استقبالها في مطار رفيق الحريري الدولي مسؤول الاستقبال والبروتوكول في البطولة عادل القاصوف.

وتدرّبت الفرق المشاركة في البطولة الثلاثاء والأربعاء استعدادًا لانطلاق البطولة الخميس.

وصُنّف لبنان أول لأنه صاحب الضيافة تليه سلطنة عمان(المصنفة رقم 2) والسعودية(مصنفة رقم 3) فالكويت(مصنفة رقم 4).

وأنهى الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة تحضيراته لانطلاق البطولة، وترأس رئيس الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة ميشال ابي رميا اجتماعاً للجنة المنظمة تناول كافة الأمور المتعلقة بالبطولة واعطى تعليماته لانجاح الاستحقاق الاقليمي .

كما عُقد الاجتماع الفني العام في فندق "فيا مينا" (المينا طرابلس) بحضور ابي رميا ورئيس اللجنة المنظمة امين عام الاتحاد وليد القاصوف واعضاء اللجنة المنظمة ومسؤولي الوفود .وتناول الاجتماع كافة الامور المتعلقة بالاستحقاق الاقليمي .

ودعا ابي رميا عشاق لعبة الكرة الطائرة الشاطئية الى حضور المباريات التي ستبدأ عند الساعة العاشرة قبل ظهر الخميس بلقاء بين فريق لبنان(أ) وفريق الكويت(أ) على ان يتواجه فريقا سلطنة عمان(أ) والسعودية(أ) عند الساعة 11 .وعند الساعة الرابعة سيتواجه فريق لبنان(ب)مع فريق الكويت(ب) على ان يلتقي فريق سلطنة عمان(ب) مع فريق السعودية(ب) عند الساعة الخامس

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