6 صلاحيات لمجلس النقابة في تعديلات المحاماة الجديدة

تضمنت المادة رقم 143 من تعديلات قانون المحاماة الجديد، اختصاصات ومهام مجلس النقابة العامة للمحامين، والصلاحيات اللازمة فى كل ما يتعلق بإدارة شئون النقابة وتحقيق أهدافها، ويكون له بالإضافة للاختصاصات الأخرى المقررة فى هذا القانون الآتى:



1- وضع الضوابط التى تضمن الاشتغال الفعلى بالمحاماة، وربط تجديد الاشتراك السنوى وأداء الخدمة النقابية بالاشتغال الفعلى داخل مصر وخارجها، وتحديث ومراجعة جداول النقابة بشكل دورى.



2- قبول العضوية فى اتحادات المحامين الدولية والإقليمية، أو الانسحاب منها.



3- إصدار مجلة المحاماة، والإشراف على تحريرها.



4- وضع النظام الداخلى للنقابة واللوائح والقواعد المالية للنقابة العامة وللنقابات الفرعية.



5- وضع لائحة الرعاية الاجتماعية والصحية.



6- إعداد الموازنة التقديرية المجمعة للنقابة، وحساباتها الختامية المجمعة.