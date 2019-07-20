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محافظات

على الحجار وثلاث فرق موسيقية في مهرجان الصيف بمكتبة الإسكندرية

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 12:49 م
جريدة الدستور
هبه عويضه
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تستمر فعاليات مهرجان الصيف الدولي السابع عشر بمكتبة الإسكندرية بنجاح للأسبوع الثاني على التوالي، حيث يقام يوم الجمعة الموافق 2 أغسطس حفلًا غنائيًا للمطرب علي الحجار على المسرح المكشوف، يقدم فيه باقة من أروع أغانيه من كلمات وألحان أهم الشعراء والملحنين في مصر والعالم العربي.

ويلتقي الجمهور يوم السبت الموافق 3 أغسطس مع حفل موسيقي لثلاث فرق موسيقية مستقلة؛ هم: "خلطبيطة"، و"كارفان"، و"هجين"، حيث يتميز كل فريق بلون موسيقي مختلف. وتشارك فرقة فابريكا من مصر في حفل اليوم التالي الأحد 4 أغسطس، حيث تقدم أشهر أغاني فرق الروك العالمية الشهيرة؛ مثل البيتلز، وبينك فلويد، وميوز، وكوين، وإيرو سميث، وغيرها. وتقدم فرقة الروك اليابانية إليكتريك إيل شوك Electric Eel Shock حفلها في نفس اليوم، حيث تحتفي بموسيقى الروك الكلاسيكية بالإضافة إلى موسيقى البنك والميتال. وقد أحيا الفريق 30 مهرجانًا صيفيًّا بأوروبا وصدر لهم البوم "سلايرز باي بلوز" و"جو يوروب"، بالإضافة لمشاركتهم في مهرجان روسكيلد بالدنمارك.

وينظم مركز الفنون يوم الأحد الموافق 4 أغسطس أيضًا عرضًا للفيلم المستقل "جُزر" من إخراج المخرج محمد صلاح، وهو فيلم روائي تتخذ أحداثه من مدينة الإسكندرية مكانًا لتكون شاهدة على مجموعة من الشخصيات لا يجمعهم أي رابط سوى مشاعر الوحدة والاغتراب. ويعقب العرض مناقشة بحضور المخرج محمد صلاح، والباحث علي العدوي.

ويلتقي جمهور الإسكندرية يومي الإثنين والثلاثاء 5 و6 أغسطس مع الموسيقار الكبير عمر خيرت، والذي يحيي حفلين موسيقيين يقدم فيهما أروع إبداعاته الفنية والتي ارتبطت بكونها الموسيقي التصويرية لأهم الأعمال السينمائية والدرامية في مصر، وتتسم بالثراء والرقي.

وتقام يوم الإثنين الموافق 5 أغسطس ورشة عمل متخصصة للمهتمين بالعمل السينمائي حول تصحيح الألوان، يقدمها المخرج الشاب عماد ماهر، وتستمر حتى يوم الأربعاء 7 أغسطس.

وتبدأ يوم الثلاثاء 6 أغسطس ورشة عمل الإيقاع الشرقي للمهتمين بالموسيقى والإيقاع يقدمها هاني بدير، وتستمر حتى الخميس 8 أغسطس. كما يقدم المخرج المسرحي جمال ياقوت ورشة عن الكتابة المسرحية، وتستمر حتى الجمعة 9 أغسطس.

وتشارك فرقة رباعي ليا لو السويسرية مع فرقة سديم السكندرية في إحياء حفل يتميز بالتنوع الموسيقي، وذلك يوم الأربعاء 7 أغسطس.
بينما تحيي فرقة المولوية المصرية حفلًا في الموسيقى والإنشاد الصوفي للمنشد الكبير عامر التوني يوم الخميس 8 أغسطس. 

وعودة إلى الأغاني العربية الكلاسيكية، يقدم المطرب محمد محسن وفرقته حفلًا موسيقيًا يوم الجمعة 9 أغسطس، حيث يشدو بأهم روائع الفنان سيد درويش، والموسيقار محمد عبد الوهاب، من خلال تقديم أعمالهما وألحانهما بشكل متجدد، كما يقدم نجم فريق مسار إجباري هاني الدقاق محاضرة بعنوان "كيف تصنع أغنية" في نفس اليوم.

ويقدم الفريق السكندري الشهير مسار إجباري حفلتهم يوم السبت الموافق 10 أغسطس، وهو يعد من أبرز الفرق الموسيقية على الساحة المصرية والعربية وتم تكريمه في مهرجان الصيف في العام الماضي.

وينظم مركز الفنون في نفس اليوم عرض للفيلم المستقل "ماكسيم". ويتبع العرض مناقشة بحضور مخرج الفيلم محمد رشاد، والباحث علي العدوي.

ويتوقف المهرجان بشكل مؤقت في أيام عيد الأضحى المبارك بين يومي 11 و16 أغسطس، ويستأنف البرنامج يوم 17 أغسطس مع حفل للفنان مدحت صالح.

يذكر أن المهرجان الذي ينظمه مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية قد بدأ يوم الجمعة 26 يوليو بحفل ناجح للفرقة الأردنية "جدل" حضره حوالي 3000 شخص، وافتتحه المايسترو راجح داوود، ويستمر المهرجان حتى نهاية أغسطس.
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