الأربعاء 31 يوليه 2019 الموافق 28 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

الثقافة

الأوبرا تنظم بعد غد أمسية لـ"الحضرة" احتفالًا بموسم الحج

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 12:49 م
جريدة الدستور
أش أ
طباعة
تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، أمسية فنية تحييها مجموعة الحضرة للإنشاد الصوفي بمناسبة مرور أربعة أعوام على تأسيسها، احتفاء بموسم الحج،وذلك في الثامنة مساء بعد غد الجمعة على المسرح المكشوف بالأوبرا.

وأعدت مجموعة الحضرة، برنامجا متميزا يتضمن العديد من المفاجآت الفنية، من بينها مشاركة ضيوف الشرف المنشدان محمود التهامى ووائل الفشني بمصاحبه فرقة دراويش العمدة لفنون التنورة الفلكلورية،إلى جانب مجموعة مختارة ومتنوعة من الابتهالات والأناشيد في مدح الرسول الكريم وإبراز قيم وسماحة الدين الإسلامى بالاضافة إلى عدة قصائد تصور مشاعر الحجيج أثناء أداء المناسك.
جدير بالذكر أن مجموعة الحضرة للانشاد الصوفي، تأسست عام 2015 بهدف الحفاظ علي التراث الروحانى من الذكر والمديح وتقديم كل ما هو خاص بتراث الحضرات الصوفية المصرية وتضم مجموعة من المنشدين والمبتهلين من مختلف الطرق ومحبي التصوف.

ويضم ريبرتوارها مجموعة ضخمة من الأشعار والقصائد لكل من محي الدين بن عربي، الحلاج، ابن الفارض وغيرهم، وقدمت المجموعة العديد من الحفلات بمختلف الأماكن الثقافية فى مصر ونجحت فى تكوين قاعدة جماهيرية عريضة.
ads

موضوعات متعلقة

منذ يوم

زيادة سنوية 25%.. تعديلات على قانون الإيجار القديم غير السكني

منذ حوالي 15 ساعة

أزمة في الزمالك بسبب "بوطيب"

منذ حوالي 7 ساعات

بالصور.. معمر إندونيسى عمره 130 عامًا يؤدى مناسك الحج

منذ حوالي 19 ساعة

سيد عبد الحفيظ يكشف حقيقة الخلافات بين لاسارتي ولجنة التخطيط

ads

الصور

image description

صور.. كواليس انتخابات نقابة الموسيقيين

image description

عيد الأضحى ينعش سوق "سن السكاكين" بالسيدة زينب

image description

وصول بعثة منتخب مصر لليد الحاصلة على برونزية كأس العالم

image description

العرض المسرحي "يوم أن قتلوا الغناء"

image description

حفل الفنان أبو الليف في شاطئ الهاموك

الأكثر قراءة

خاص.. الاعترافات الكاملة للمتهمين بارتكاب "مذبحة المرج"

زيادة سنوية 25%.. تعديلات على قانون الإيجار القديم غير السكني

سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 31 يوليو 2019

بالصور.. معمر إندونيسى عمره 130 عامًا يؤدى مناسك الحج

ستوديو

تعرّف على المحاور الرئيسية لتطبيق منظومة التحول الرقمي (فيديو)

مى فخرى تبدأ تصوير الجزء الثالث من "نصيبى وقسمتك" (صور)

زيدان: أحتاج فوزًا واحدًا فقط مع ريال مدريد

نجوى سلطان تتعاون مع عصام كاريكا فى "بنت جدعة"

رياضة

مصير جايمس رودريغيز يُحدّد يوم 7 الشهر المقبل

كوسيلني يهرب من جحيم آرسنال إلى الدوري الفرنسي

لبنان ضد الكويت في بداية بطولة غرب آسيا للكرة الطائرة الشاطئية

سولسكاير ينتظر الصفقة «الحلم» بعد اجتماع اليوم

الرئيس نيوز

التضامن تعلن: غداً بدء صرف معاشات أغسطس

حزب "تحيا تونس" يعلن ترشيح رئيس الحكومة لانتخابات الرئاسة

هيراكليون.. مدينة هرقل الغارقة في الإسكندرية تبوح بأسرارها "الذهبية"(صور)

نرى الصورة عن قرب".. خريجو البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب يكشفون عن استفادتهم من تنظيم "المنتدى"

منوعات

قرار صادم من السلطات الصينية ضد المطاعم الإسلامية في بكين

العثور على جثة مالك أكبر سلسلة مقاهي في الهند

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2019 لطلاب الثانوية العامة

ارشادات تسجيل رغبات المرحلة الثانية 2019 لطلاب الثانوية العامة

كشكول

تعليم الفيوم تعلن عن حاجتها لعددا من الوظائف - اعرف التفاصيل

"التعليم مستمر" دورة تدريبية للأخصائي الإجتماعى والنفسى بتعليم الوادى الجديد

رئيس جامعة القاهرة يلتقي سفير أرمينيا لبحث سبل التعاون الأكاديمي

لطلاب علمى.. تعرف على الأماكن الشاغرة بكليات المرحلة الثانية

إسلام سياسي

بعد فضائح السرقة داخل الجماعة.. عمرو دراج يعلن تبرائه من الإخوان

الإفتاء: 55% من فتاوى الإخوان تحرض على العنف والقتل

تحذير دولية من عودة نشاط داعش وقدرته على التكييف والبقاء

مقتل قيادي داعشي بعملية أمنية في إدلب


زيت وسكر

زيادة رسوم المغادرة في المطارات (مستند)

تعيين 1790 باحثًا عن العمل منهم 23 معاقًا بالقليوبية

رئيس جهاز الشروق: سحب عدادات الكهرباء والمياه بـ 23 محلاً مخالفًا بالمدينة

الانتهاء من 1080 وحدة بالإسكان المتميز بمدينة العلمين الجديدة

مقالات الرأي
منى رجب
بطل من الشرطة.. نموذج مُشرف للشجاعة والإقدام
د. منى حلمى
عن يوسف شاهين المُتيم بالسينما والرقص والسجائر
القس. رفعت فكرى
بإمكانك أن تصنع الكثير
د.مينا بديع عبدالملك
فى تذكار انتقال أسقف شجاع ملتحف بالبساطة
المزيد

الثقافة

الأوبرا تنظم بعد غد أمسية لـ"الحضرة" احتفالًا بموسم الحج

التهامى والفشنى.. ضيفا "الحضرة" بمناسبة عيدها الرابع

انطلاق فعاليات موسم الطائف للترويج للوجهات السياحية بالسعودية

"أطلق العنان لإبداعك".. "كتاب اليوم" تقدم روشته لتحقيق النجاح

صفحتنا ع الفيس بوك