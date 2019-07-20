الأربعاء 31 يوليه 2019 الموافق 28 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

اقتصاد

اكتشافات إينى وبتروبل تجذب الشركات العالمية لضخ استثمارات جديدة فى مصر

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 12:48 م
جريدة الدستور
سيد ابراهيم
طباعة
أدت الاكتشافات البترولية التى أعلنت عنها شركة إينى الإيطالية خلال الأسبوع الماضى فى عدد من مناطق امتياز الشركة بالصحراء الغربية، إلى جذب العديد من شركات البترول العالمية وضخ مزيد من الاستثمارات البترولية فى مصر، بالإضافة إلى دخول شركات عالمية لأول مرة فى الأسواق المصرية ومنها شركات أمريكية وإيطالية وألمانية.

وأعلنت شركة إيني الإيطالية، يوم الثلاثاء الماضى، أنه تم بدء الإنتاج من بئرين بحقل جنوب غرب مليحة، الذي يقع في الصحراء الغربية بمصر، على بعد حوالي 130 كم شمال واحة سيوة، وذلك بإنتاج حوالي 5.000 برميل من الزيت الخام يوميًا، كما أنه من المتوقع أن يصل إلى 7.000 برميل في اليوم في سبتمبر 2019.

كما أعلنت إينى مؤخرًا عن اكتشافين إضافيين للنفط في حقل قريب في عقد تطوير مليحة في الصحراء الغربية، وتحديدًا في آفاق بسمة وشيمي، والتى تسهم هذه الاكتشافات الجديدة في الصحراء الغربية بأكثر من 15.000 برميل في اليوم.

وكشفت مصادر مسئولة بالهيئة العامة للبترول، لـ"الدستور"، أنه فى نهاية الأسبوع الماضي اجتمعت وزارة البترول ورئيس الهيئة مع عدد من شركات البترول العالمية أثناء مقابلة مسئولى البترول وزير الطاقة الأمريكي، خلال مناقشة الترتيبات المتعلقة بانعقاد المؤتمر الوزاري لمنتدى غاز شرق المتوسط، الذى استضافته مصر الخميس الماضى بالقاهرة، حيث طالب وزير الطاقة الأمريكى بدخول عدد من الشركات فى الأسواق المصرية وضخ مزيد من الاستثمارات فى مجالى البحث والاستكشاف، بالإضافة إلى مساندة مصر وتقديم كل الخبرات والتكنولوجيات لتعزيز مكانتها الطبيعية كمركز مهم للطاقة بالمنطقة.

كما بحثت وزارة البترول مع ماريو ميرين، رئيس شركة وينتيرشال ديا الألمانية، خطط وبرامج عمل الشركة خلال الفترة المقبلة فى مناطق امتيازها بمصر، لزيادة معدلات الإنتاج فى منطقة امتياز الشركة فى دسوق لإنتاج الغاز البالغ حاليًا 60 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، والذى من المخطط أن يصل إلى 100 مليون قدم مكعب غاز يوميًا بنهاية هذ االعام، بالإضافة إلى زيادة معدلات الإنتاج فى منطقة امتياز الشركة بخليج السويس والقائم بالأعمال بها شركة سوكو، وكذلك منطقة الامتياز بلوك 10 بدلتا النيل الأرضية التى فازت بها الشركة فى مزايدة إيجاس الأخيرة.

وأكدت شركة وينتيرشال ديا الألمانية التزامها باستمرار ضخ الاستثمارات ووضع خطط طويلة الأجل لبرامج عملها فى مصر، وأن الشركة تستهدف ضخ استثمارات في مصر بقيمة حوالى 800 مليون دولار خلال العامين الحالى والقادم.

كما أكدت شركة هاليبرتون العالمية، خلال اجتماعها بوزارة البترول خلال الأسبوع الماضى، عن التوسع فى أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية الحقول المكتشفة للبترول والغاز فى مصر، إلى جانب تنفيذ برامج مكثفة لبناء قدرات الكوادر البشرية ورفع كفاءتها لمواكبة النمو المستمر فى النشاط البترولى والمشروعات الكبرى لصناعة البترول والغاز، مؤكدة أن مصر تعد سوق عمل مهمة لـ"هاليبرتون" فى منطقة الشرق الأوسط، وأن ما تحقق من إصلاحات ونتائج إيجابية يحفزها على زيادة حجم أعمالها والتعاون فى مجالات جديدة مع وزارة البترول المصرية.

وكانت وزارة البترول أكدت فى 22 يوليو الجارى، أن استمرار نجاح الدولة المصرية فى خفض مستحقات الشركاء الأجانب لتصل إلى 900 مليون دولار بنهاية يونيو 2019 ساهم بشكل كبير فى فتح شهية الشركات العالمية للعمل فى مصر وسرعة إنجاز المشروعات وضخ استثمارات جديدة، فضلًا عن دخول شركات عالمية جديدة للعمل بقطاع البترول.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تمكنت فيه شركة بترول بلاعيم «بتروبل» من تحقيق كشف للغاز الطبيعى بمنطقة امتياز القرعة بدلتا النيل، الذى يجرى حاليًا العمل على وضعه على الإنتاج بمعدلات تصل إلى 20 مليون قدم مكعب غاز يوميًا.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 21 ساعة

بلاغ للنائب العام ضد إيمان البحر درويش

منذ حوالي 19 ساعة

سيد عبد الحفيظ يكشف حقيقة الخلافات بين لاسارتي ولجنة التخطيط

منذ أقل من ساعتين

منى الغضبان تستأنف على قرار تجديد حبسها في الفيديو الإباحي

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يكشف مصير لاسارتي مع الفريق

ads

الصور

image description

صور.. كواليس انتخابات نقابة الموسيقيين

image description

عيد الأضحى ينعش سوق "سن السكاكين" بالسيدة زينب

image description

وصول بعثة منتخب مصر لليد الحاصلة على برونزية كأس العالم

image description

العرض المسرحي "يوم أن قتلوا الغناء"

image description

حفل الفنان أبو الليف في شاطئ الهاموك

الأكثر قراءة

خاص.. الاعترافات الكاملة للمتهمين بارتكاب "مذبحة المرج"

زيادة سنوية 25%.. تعديلات على قانون الإيجار القديم غير السكني

سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 31 يوليو 2019

بالصور.. معمر إندونيسى عمره 130 عامًا يؤدى مناسك الحج

ستوديو

تعرّف على المحاور الرئيسية لتطبيق منظومة التحول الرقمي (فيديو)

مى فخرى تبدأ تصوير الجزء الثالث من "نصيبى وقسمتك" (صور)

زيدان: أحتاج فوزًا واحدًا فقط مع ريال مدريد

نجوى سلطان تتعاون مع عصام كاريكا فى "بنت جدعة"

رياضة

مصير جايمس رودريغيز يُحدّد يوم 7 الشهر المقبل

كوسيلني يهرب من جحيم آرسنال إلى الدوري الفرنسي

لبنان ضد الكويت في بداية بطولة غرب آسيا للكرة الطائرة الشاطئية

سولسكاير ينتظر الصفقة «الحلم» بعد اجتماع اليوم

الرئيس نيوز

التضامن تعلن: غداً بدء صرف معاشات أغسطس

حزب "تحيا تونس" يعلن ترشيح رئيس الحكومة لانتخابات الرئاسة

هيراكليون.. مدينة هرقل الغارقة في الإسكندرية تبوح بأسرارها "الذهبية"(صور)

نرى الصورة عن قرب".. خريجو البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب يكشفون عن استفادتهم من تنظيم "المنتدى"

منوعات

قرار صادم من السلطات الصينية ضد المطاعم الإسلامية في بكين

العثور على جثة مالك أكبر سلسلة مقاهي في الهند

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2019 لطلاب الثانوية العامة

ارشادات تسجيل رغبات المرحلة الثانية 2019 لطلاب الثانوية العامة

كشكول

تعليم الفيوم تعلن عن حاجتها لعددا من الوظائف - اعرف التفاصيل

"التعليم مستمر" دورة تدريبية للأخصائي الإجتماعى والنفسى بتعليم الوادى الجديد

رئيس جامعة القاهرة يلتقي سفير أرمينيا لبحث سبل التعاون الأكاديمي

لطلاب علمى.. تعرف على الأماكن الشاغرة بكليات المرحلة الثانية

إسلام سياسي

الإفتاء: 55% من فتاوى الإخوان تحرض على العنف والقتل

تحذير دولية من عودة نشاط داعش وقدرته على التكييف والبقاء

مقتل قيادي داعشي بعملية أمنية في إدلب

إخواني منشق يكشف بالأدلة اختلاسات قادة الجماعة


زيت وسكر

زيادة رسوم المغادرة في المطارات (مستند)

تعيين 1790 باحثًا عن العمل منهم 23 معاقًا بالقليوبية

رئيس جهاز الشروق: سحب عدادات الكهرباء والمياه بـ 23 محلاً مخالفًا بالمدينة

الانتهاء من 1080 وحدة بالإسكان المتميز بمدينة العلمين الجديدة

مقالات الرأي
منى رجب
بطل من الشرطة.. نموذج مُشرف للشجاعة والإقدام
د. منى حلمى
عن يوسف شاهين المُتيم بالسينما والرقص والسجائر
القس. رفعت فكرى
بإمكانك أن تصنع الكثير
د.مينا بديع عبدالملك
فى تذكار انتقال أسقف شجاع ملتحف بالبساطة
المزيد

الثقافة

الأوبرا تنظم بعد غد أمسية لـ"الحضرة" احتفالًا بموسم الحج

التهامى والفشنى.. ضيفا "الحضرة" بمناسبة عيدها الرابع

انطلاق فعاليات موسم الطائف للترويج للوجهات السياحية بالسعودية

"أطلق العنان لإبداعك".. "كتاب اليوم" تقدم روشته لتحقيق النجاح

صفحتنا ع الفيس بوك