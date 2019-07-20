اكتشافات إينى وبتروبل تجذب الشركات العالمية لضخ استثمارات جديدة فى مصر

أدت الاكتشافات البترولية التى أعلنت عنها شركة إينى الإيطالية خلال الأسبوع الماضى فى عدد من مناطق امتياز الشركة بالصحراء الغربية، إلى جذب العديد من شركات البترول العالمية وضخ مزيد من الاستثمارات البترولية فى مصر، بالإضافة إلى دخول شركات عالمية لأول مرة فى الأسواق المصرية ومنها شركات أمريكية وإيطالية وألمانية.



وأعلنت شركة إيني الإيطالية، يوم الثلاثاء الماضى، أنه تم بدء الإنتاج من بئرين بحقل جنوب غرب مليحة، الذي يقع في الصحراء الغربية بمصر، على بعد حوالي 130 كم شمال واحة سيوة، وذلك بإنتاج حوالي 5.000 برميل من الزيت الخام يوميًا، كما أنه من المتوقع أن يصل إلى 7.000 برميل في اليوم في سبتمبر 2019.



كما أعلنت إينى مؤخرًا عن اكتشافين إضافيين للنفط في حقل قريب في عقد تطوير مليحة في الصحراء الغربية، وتحديدًا في آفاق بسمة وشيمي، والتى تسهم هذه الاكتشافات الجديدة في الصحراء الغربية بأكثر من 15.000 برميل في اليوم.



وكشفت مصادر مسئولة بالهيئة العامة للبترول، لـ"الدستور"، أنه فى نهاية الأسبوع الماضي اجتمعت وزارة البترول ورئيس الهيئة مع عدد من شركات البترول العالمية أثناء مقابلة مسئولى البترول وزير الطاقة الأمريكي، خلال مناقشة الترتيبات المتعلقة بانعقاد المؤتمر الوزاري لمنتدى غاز شرق المتوسط، الذى استضافته مصر الخميس الماضى بالقاهرة، حيث طالب وزير الطاقة الأمريكى بدخول عدد من الشركات فى الأسواق المصرية وضخ مزيد من الاستثمارات فى مجالى البحث والاستكشاف، بالإضافة إلى مساندة مصر وتقديم كل الخبرات والتكنولوجيات لتعزيز مكانتها الطبيعية كمركز مهم للطاقة بالمنطقة.



كما بحثت وزارة البترول مع ماريو ميرين، رئيس شركة وينتيرشال ديا الألمانية، خطط وبرامج عمل الشركة خلال الفترة المقبلة فى مناطق امتيازها بمصر، لزيادة معدلات الإنتاج فى منطقة امتياز الشركة فى دسوق لإنتاج الغاز البالغ حاليًا 60 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، والذى من المخطط أن يصل إلى 100 مليون قدم مكعب غاز يوميًا بنهاية هذ االعام، بالإضافة إلى زيادة معدلات الإنتاج فى منطقة امتياز الشركة بخليج السويس والقائم بالأعمال بها شركة سوكو، وكذلك منطقة الامتياز بلوك 10 بدلتا النيل الأرضية التى فازت بها الشركة فى مزايدة إيجاس الأخيرة.



وأكدت شركة وينتيرشال ديا الألمانية التزامها باستمرار ضخ الاستثمارات ووضع خطط طويلة الأجل لبرامج عملها فى مصر، وأن الشركة تستهدف ضخ استثمارات في مصر بقيمة حوالى 800 مليون دولار خلال العامين الحالى والقادم.



كما أكدت شركة هاليبرتون العالمية، خلال اجتماعها بوزارة البترول خلال الأسبوع الماضى، عن التوسع فى أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية الحقول المكتشفة للبترول والغاز فى مصر، إلى جانب تنفيذ برامج مكثفة لبناء قدرات الكوادر البشرية ورفع كفاءتها لمواكبة النمو المستمر فى النشاط البترولى والمشروعات الكبرى لصناعة البترول والغاز، مؤكدة أن مصر تعد سوق عمل مهمة لـ"هاليبرتون" فى منطقة الشرق الأوسط، وأن ما تحقق من إصلاحات ونتائج إيجابية يحفزها على زيادة حجم أعمالها والتعاون فى مجالات جديدة مع وزارة البترول المصرية.



وكانت وزارة البترول أكدت فى 22 يوليو الجارى، أن استمرار نجاح الدولة المصرية فى خفض مستحقات الشركاء الأجانب لتصل إلى 900 مليون دولار بنهاية يونيو 2019 ساهم بشكل كبير فى فتح شهية الشركات العالمية للعمل فى مصر وسرعة إنجاز المشروعات وضخ استثمارات جديدة، فضلًا عن دخول شركات عالمية جديدة للعمل بقطاع البترول.



يأتى ذلك فى الوقت الذى تمكنت فيه شركة بترول بلاعيم «بتروبل» من تحقيق كشف للغاز الطبيعى بمنطقة امتياز القرعة بدلتا النيل، الذى يجرى حاليًا العمل على وضعه على الإنتاج بمعدلات تصل إلى 20 مليون قدم مكعب غاز يوميًا.