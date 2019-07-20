السكة الحديد للخدمات تحقق أرباح 272 مليون جنيه

قال المهندس رفعت حتاته رئيس شركة النظافة والخدمات المتكاملة للسكك الحديدية، إن الشركة سوف تعقد الجمعية العمومية لها بحضور قيادات وزارة النقل الأحد المقبل، وذلك لمناقشة أرباح الشركة لعام 2018.



وكشف حتاته، لـ"الدستور"، إن الشركة لأول مرة تحقق أرباح 272 مليون جنيها وذلك عن عام 2018، وذلك مقابل أعمال خدمات الأمن والنظافة بمحطات وقطارات السكة الحديد، موضحا إن الشركة حققت أرباح لعام 2017 234 مليون جنيها أى أن الأرباح حققت زيادة كبيرة عن العام الماضي.



متابعا، إن الشركة حققت هذا الربح من خلال الاعتماد على الأنشطة المتوسطة داخل الشركة والتي يأتي على رأسها ورشة تصنيع الملابس والتي تساهم في توفير ملابس العمال بدون إنفاق مبالغ طائلة عليها وكذلك ورشة تصنيع منظفات القطارات والمحطات والتي لها مردود إيجابي في توفير 5 مليون جنيها سنويا، موضحا إن تلك الانشطة ساهمت في توفير 6.8 مليون جنيها للشركة عن عام 2018.



وأضاف "رئيس الشركة"، إن تحقيق تلك الأرباح عاد بالنفع على عمال الشركة وذلك من خلال توفير أموال لزيادة مرتباتهم المالية وكذلك زيادة الحوافز المالية لهم آخر العام.