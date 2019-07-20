سولسكاير ينتظر الصفقة «الحلم» بعد اجتماع اليوم

ينتظر مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولسكاير اجتماعًا يوم الأربعاء مع نائب الرئيس التنفيذي للنادي إد وودوارد، من أجل الضغط لإتمام صفقة التعاقد مع مدافع ليستر سيتي هاري ماجواير.



وأصبح التعاقد مع ماجواير ضرورة ملحة، بعدما تقرر غياب المدافع العاجي إريك بايلي عن الملاعب حتى بداية العام المقبل بعد إجرائه عملية جراحية في ركبته.



ووفقا لما ذكرته صحيفة "ذا صن"، فإن سولسكاير يأمل بإقناع وودوارد بتلبية مطالب ليستر سيتي المالية، حيث يرفض الأخير التخلي عن ماجواير بأقل من 80 مليون جنيه إسترليني.



وإذا ما انتقل ماجواير إلى مانشستر يونايتد بهذا المبلغ القياسي، فإنه سيصبح أغلى مدافع في العالم، متفوقًا على فيرجيل فان دايك الذي انتقل من ساوثهامبتون إلى ليفربول مقابل 75 مليون جنيه إسترليني.



لكن مانشستر يونايتد ليس النادي الوحيد الذي يسعى لضم ماجواير، حيث يبدي مانشستر سيتي رغبته بالتعاقد معه، إلا أنه ينتظر أولًا بيع مدافعيه نيكولاس أوتامندي وإلياكويم مانجالا.

