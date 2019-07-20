حبس وغرامة عقوبة السكوت عن الموظف المتعاطي بالجهاز الإداري للدولة

نص مشروع قانون مقدم من الحكومة للبرلمان فى شأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها والذي يتضمن فصل الموظف العام حال ثبوت تعاطيه المخدرات من خلال التحليل، على عدد من العقوبات الرادعة التي تمثل حماية رادعة لحياة المواطنين، والعمل على منع تعاطي أي موظف بالجهاز الإداري للدولة للمخدرات أثناء العمل.



وتضمنت المادة الرابعة الآتي: يعد ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سببًا موجبًا لإنهاء الخدمة.



وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.



أما المادة الخامسة "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب من يسمح متعمدا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الاستمرار من ثبت تعاطيه المخدرات العمل بالجهات المحددة بالمادة الثانية بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".



والمادة السادسة: مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب من يتعمد الغش فى إجراء التحاليل التي ينظمها هذا القانون أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بعقوبة السجن".