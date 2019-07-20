قائد فرقاطة بريطانية: نتوقع أن ترسل إيران زوارق سريعة لتهاجمنا

قال قائد فرقاطة بريطانية نُشرت في الخليج لمواكبة السفن التي ترفع علم بريطانيا لدى عبورها مضيق هرمز، الأربعاء، إن إيران تحاول على ما يبدو اختبار عزيمة البحرية الملكية.



وأوضح وليام كينج قائد الفرقاطة "اتش ام اس مونتروز" أنه أجرى خلال 27 يوما 85 "اتصالا مع القوات الإيرانية" غالبا ما أدت إلى "تحذيرات متبادلة" عبر الجهاز اللاسلكي.



وقال كينج في حديث عبر الهاتف مع محطة "بي بي سي" الإذاعية إن "ذلك يعطي فكرة عن الحدة إنه ربّما أكثر مما شهدناه في الآونة الأخيرة".



وتابع "يبدو أن الإيرانيين مصمّمون على اختبار عزيمتنا وردّة فعلنا في أغلب الأحيان".



وقال القائد البريطاني "سيدّعون ربّما أن وجودنا (في المنطقة) غير شرعي، على الرغم من أننا (نتواجد) بكل قانونية في مياه دولية".





وأضاف "قد يرسلون باتجاهنا زوارق سريعة لاختبار إلى أي حد سنصل في تحذيراتنا".



والفرقاطة "مونتروز" التي أرسلتها لندن إلى المنطقة في أبريل في مهمة مدّتها ثلاث سنوات، تابعة لقاعدة بحرية افتتحتها بريطانيا العام الماضي في البحرين، وقد بدأت هذا الشهر بمواكبة السفن البريطانية العابرة لمضيق هرمز.



وجاء ذلك عقب تلويح إيران برد انتقامي على مساعدة البحرية الملكية لسلطات جبل طارق، المستعمرة البريطانية، في احتجاز إحدى ناقلاتها في 4 يوليو للاشتباه بأنها تنقل النفط إلى سوريا مما يشكل انتهاكا لعقوبات الاتحاد الأوروبي.