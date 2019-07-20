السيسي يغادر قاعة الاحتفال بعد تكريم الدفعة أولى من برنامج تأهيل الشباب

غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل قليل، قاعة الاحتفال، بعد تكريم الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقى APLP.



وتشهد الفعاليات عقد المؤتمر الأول لمبادرة "حياة كريمة"، ثم جلسة "إسأل الرئيس"، الذي يجيب خلالها الرئيس عن تساؤلات الشباب التي تلقاها من خلال الموقع الإلكتروني وصفحات السوشيال ميديا للمؤتمر.

