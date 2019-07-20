اللولو يزين تشكيل جبلة السوري في الموسم الجديد

أعلن جبلة السوري، عودة مهاجمه محمد اللولو لصفوفه، بعد أيام من توقيعه على كشوفات الشرطة.



وأكد جبلة في صفحته الرسمية بفيس بوك، أن اللولو فسخ تعاقده بالتراضي مع الشرطة، وعاد ووقع من جديد لجبلة.



يذكر أن اللولو انتقل الصيف الماضي من الساحل لجبلة ولكنه لم يقدم نفسه بشكل جيد، ورغم ذلك فإن محمد خلف مدرب جبلة طلب استعادته لفريقه.



ومن المتوقع أن يعلن جبلة عن 3 تعاقدات جديدة خلال الأيام المقبلة، بعد أن وصلت المفاوضات معهم لمراحل متقدمة.



وكان جبلة افتتح الميركاتو بستة تعاقدات كانت مع الحارس أحمد العلي، وإسماعيل حافظ، وبهاء قاروط، ومصطفى الشيخ يوسف، وعلي محمد.