مدرب انتر ميلان يسهل مهمة انتقال ايكاردي إلى روما

كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأربعاء، عن تطور جديد في الوجهة المقبلة للأرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم إنتر ميلان.



ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن روما وجه اهتمامه إلى ضم إيكاردي هذا الصيف، من أجل دعم خط هجومه في الموسم الجديد.



وكان يرغب روما في ضم جونزالو هيجواين، مهاجم يوفنتوس، لكن الأخير لم يبد أي إشارة إيجابية صوب الانتقال إلى الذئاب.



ويريد روما استغلال رغبة أنطونيو كونتي، مدرب إنتر ميلان، في ضم إدين دجيكو مهاجم الذئاب، من أجل حسم صفقة إيكاردي.



وسيكون عرض الذئاب المقدم للنيرازوري هو 40 مليون يورو بالإضافة إلى بطاقة دجيكو، مقابل ضم إيكاردي هذا الصيف.



وترى إدارة روما أن العرض سيحظى بإعجاب مسؤولي إنتر ميلان الذين قرروا الاستغناء عن إيكاردي، ويرغبون في ضم دجيكو.