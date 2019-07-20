السيسى يكرم الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الإفريقى APLP، التي تضم مشاركين من 29 دولة إفريقية، والذين زاروا مؤخرًا قناة السويس، وعبروا عن انبهارهم بالمشروعات القومية فى مصر، وكذا أجواء الدراسة إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب.



كما ستشهد الفعاليات عقد المؤتمر الأول لمبادرة "حياة كريمة"، ثم جلسة "اسأل الرئيس"، التى يجيب خلالها الرئيس عن تساؤلات الشباب التى تلقاها من خلال الموقع الإلكتروني وصفحات السوشيال ميديا للمؤتمر.

