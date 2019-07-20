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حوادث

ضبط 39 سائقًا تحت تأثير المواد المخدرة

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 11:36 ص
جريدة الدستور
عمرو المزيدي
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تواصل الإدارة العامة للمرور شن حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة.

أسفرت الحملات - خلال 24 ساعة - عن ضبط 39 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

يأتي ذلك تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لفرض الإنضباط المرورى، ومواجهة حوادث المرور.
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