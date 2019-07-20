حملة أمنية تضبط 14 بلطجيًا و5 هابين من تنفيذ أحكام

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.



أسفرت الحملة الأمنية - خلال 24 ساعة - عن ضبط 138 قضية مخدرات بإجمالي 144 متهمًا، وضبط 26 متهمًا مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا مختلفة، و5 هاربين من تنفيذ حكم المراقبة، كما تم ضبط 14 متهمًا لممارستهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، وضبط 248 دراجة نارية مخالفة.



ونجحت الحملات أيضًا في فحص 74 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 4 منهم، وضبط 22256 مخالفة مرورية متنوعة، 887 مخالفة مرافق متنوعة، 16 قضية بيئة، وضبط 33 قضية مصنفات متنوعة.