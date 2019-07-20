"رجال الأعمال" تبحث أهمية"دليل الموردين"للاحجار الطبيعية

أعرب المهندس على عيسي، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال، عن سعادته بوجود أعضاء متميزين بجمعية رجال الأعمال، يمتلكون رؤية وتفاعل جاد لخدمة القطاع الخاص والاقتصاد المصري بشكل عام، ولهم ثقل اقتصادي وخبرات متنوعة فى كافة المجالات مثل المهندس علي عبد القادر.

وأكد "عيسي" خلال اجتماع للجمعية، أن القطاع الخاص يأمل فى تحقيق طفرة فى زيادة الصادرات فى كافة القطاعات، مشيرًا أن هناك تحرك جاد من الحكومية لمضاعفة الصادرات وزيادة مساهمتها فى الناتج المحلي الإجمالي من خلال الاهتمام بالأسواق الإفريقية، ولا سيما فى قطاع مواد البناء المصري.

وأضاف عيسي أن العمل على تعظيم الإنتاجية وزيادة حجم التجارة البينية مع إفريقيا، تطلب دعم أكبر للنقل واللوجيستيات والاتصال المباشر بالأسواق والمشترين الدوليين، مشيرًا فى هذا الصدد إلى أهمية دليل الموردين والمشترين للأحجار الطبيعية وأن يكون البداية لتعظيم الصادرات فى مختلف القطاعات.

شارك فى اللقاء المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس الجمعية، والمهندس خالد حمزة والمهندس حسن الشافعي، والمهندس مجد الدين المنزلاوي، والمهندس مصطفي النجاري، والمهندس عادل اللمعي أاعضاء مجلس الإدارة والمهندس أسامه جنيدي رئيس لجنة الطاقة.

