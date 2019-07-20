مفاوضات رسمية بين برشلونة وباريس سان جيرمان لإنهاء صفقة نيمار

أكدت صحيفة السبورت الكتالونية إن برشلونة سيدخل مفاوضات رسمية مع باريس سان جيرمان من أجل التعاقد مع نيمار.



السبورت كشفت إن الصفقة لاتزال معقدة ولكن يرغب بارتوميو رئيس النادي في تكوين خط هجوم مرعب بوجود ميسي وجريزمان وسواريز وديمبلي.



برشلونة تواصل مع وكيل أعمال اللاعب بيني زهافي ليكون حلقة الوسط بين باريس سان جيرمان وبرشلونة وربما تتم الصفقة مقابل 180 مليون جنيه .



في المقابل نيمار يواصل التدرب منفردا في مدينة شينزين الصينية حيث يقيم باريس سان جيرمان معسكره الإعدادي .