بسبب قضايا فساد.. هولندا تنضم لسويسرا وتعلق تمويل "الأونروا"

أوقفت هولندا المساهمة السنوية التى تدفعها لوكالة غوث لتشغيل اللائجين "الأونروا"، البالغة 13 مليون يورو، بسبب تقارير إعلامية تتهم مسؤولين بأونروا بالفساد وسوء السلوك.



وأصدرت وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي بهولندا سيخريد كاخ، القرار عقب التقارير التي تفيد بأن قيادة هذه المنظمة كانت مذنبة بارتكاب سوء سلوك جنسي ومحسوبية وتمييز وأشكال أخرى من سوء استخدام السلطة.



كما علقت سويسرا أمس الثلاثاء تمويلها للوكالة، لحين الإنتهاء من التحقيقات التى تجرى مع الوكالة حول قضية سوء الإدارة.



وأعلن المتحدث باسم الخارجية السويسرية، بيير ألين التشنغر، أن بلاده دفعت اشتراكاتها السنوى للوكالة لهذا العام بشكل كامل، مشيرا إلى أن حجم الإشتراك 22.3 مليون فرانك سويسري، مشيرًا إلى أن بلاده ستعلق كافة المدفوعات الإضافية حتى انتهاء التحقيق.



يذكر أن تقرير لمكتب الأخلاقيات للأمم المتحدة، قد كشف عن حالات سوء إدارة، وتجاوزات إدارية في الوكالة الأممية لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، التي تقدم المساعدات لأكثر من خمسة ملايين من الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية والأردن وسوريا ولبنان.