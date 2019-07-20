كوفاتش يبدي أسفه من تصريحاته في حق جوارديولا

اعتذر الكرواتي نيكو كوفاتش، مدرب بايرن ميونخ الألماني،عما بدر منه من تصريحات أدلى بها مؤخرًا بشأن ثقته في تعاقد النادى البافارى مع ليروي ساني لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي هذا الصيف قائلًا: "لقد اتصلت هاتفيًا بجوارديولا واعتذرت له، وأود الاعتذار للنادي أيضًا، وسوف أكبح نفسي في مثل هذه الحالات مستقبلًا".



وصرح كوفاتش قبل بضعة أيام بأنه "واثق من الحصول على خدمات ساني"، وهو ما عرضه لانتقادات كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي للبايرن، الذي رأى أن تلك التصريحات لن تساعد ناديه، كما شدد على العلاقة الوطيدة مع إدارة المان سيتي.



وتحدث كوفاتش لقناة "ZDF" الألمانية عن ذلك، قائلًا "لقد تحدث مع إدارة النادي حول هذا الأمر، وربما كنت مزعجًا في هذه المقابلة، لكني تحدثت إلى بيب جوارديولا، مدرب السيتي، عبر الهاتف، واعتذرت له بشأن ذلك".



واختتم "أود الاعتذار للنادي أيضًا، وسوف أكبح نفسي في مثل هذه الحالات مستقبلًا".



جدير بالذكر أن بايرن ميونخ يسعى منذ نهاية الموسم الماضي، لتعويض رحيل الثنائي آريين روبن وفرانك ريبيري، ليضع ساني هدفًا رئيسيًا له في الميركاتو الصيفي.

