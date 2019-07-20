الأربعاء 31 يوليه 2019 الموافق 28 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

الثقافة

انطلاق فعاليات موسم الطائف للترويج للوجهات السياحية بالسعودية

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 11:29 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
جمال عاشور
طباعة

ينطلق غدًا الخميس بالمملكة العربية السعودية، وعلى مدى شهر كامل؛ "موسم الطائف" الذي يحتضن أكثر من 70 فعالية نوعية في 4 مناطق رئيسية، هي "سوق عكاظ، قرية ورد، مهرجان ولي العهد للهجن، سادة البيد الذي يتضمن رياضة المشي الجبلي في الهدا والشفا"، بالإضافة إلى مجموعة من الفعاليات المصاحبة لإبراز مكانة الطائف بوصفها مصيف العرب وتتهيأ لتكون على رأس قائمة الوجهات السياحية العربية.

وكانت "مواسم السعودية" أعلنت في وقت سابق، عن إطلاق النسخة الأولى من "موسم الطائف" الذي يأتي في سياق إبراز مكانة المملكة كأفضل الوجهات السياحية على المستوى الإقليمي وبمقومات عالمية، وترسيخ مكانة الطائف حضاريًا وتاريخيًا، وتسليط الأضواء على عمقها الثقافي وتنوعها الفني، واعتدال طقسها ووفرة منتجاتها الطبيعي، مع تجديد وابتكار الفعاليات النوعية التي تلامس رغبات العائلات داخل السعودية، والسياح القادمون من خارجها.

ويُعَدُ "سوق عكاظ" أحد أبرز مواقع الفعاليات الرئيسية في "موسم الطائف" وأحد أهم الأسواق في تاريخ العرب، وقد أعيد إحياؤه منذ 13 عامًا، ويتم تقديمه هذا العام بحلة جديدة بمضاعفة مساحته عدة مرات وجرى بناء عدة أجنحة من أهمها "حي العرب" الذي يحتضن لأول مرة 11 دولة عربية، وهي "السعودية، الإمارات، الكويت، البحرين، عمان، العراق، مصر، الأردن، لبنان، المغرب، تونس"، كما تنطلق مسابقة سوق عكاظ الدولية للشعر الفصيح والتي تظهر هذا العام بشكلها الجديد وجوائزها القيمة، بالإضافة إلى الأجنحة التاريخية مثل جادة عكاظ وساحة الفرسان والأسواق التاريخية وساحة الثقافة والأدب.

وتم إطلاق "قرية ورد" في منتزه الردف الشهير، لاحتضان مجموعة مميزة من الفعاليات التي تتعلق بوفرة المنتج الطبيعي من الزهور، مثل فعاليات "متحف الورد، مختبر العطور، اوركسترا الورد، سيرك الورد، الحرف المرتبطة بصناعة الورد، وغيرها" بالإضافة للعروض الترفيهية والكرنفالية مثل "عيش الأدريالين، مدينة الملاهي، طريق الفن" كما تحتضن أيضًا جادة الفواكه.

ويستمر هذا العام "مهرجان ولي العهد للهجن" الذي يحتضن أهم وأضخم سباقات الهجن في العالم، كما يضم العديد من الفعاليات المبتكرة مثل "متحف وخيمة وجدارية الهجن، السوق الشعبي، والعروض المتنوعة والمبتكرة، بالإضافة إلى مدينة السيرك والتحديات الرياضية".

وتحتضن جبال الهدا والشفا، الفعاليات الحماسية "سادة البيد" التي تضم المشي الجبلي وماراثون الألوان والتحديات الرياضية، كما تشمل العديد من الفعاليات المميزة مثل "جلسة سمر، وسمرة المشاوي". كما تقام العديد من الفعاليات المصاحبة لموسم الطائف طوال شهر أغسطس، مثل مهرجان التسوق والسينما في المجمعات التجارية الكبرى بمدينة الطائف، والرحلات السياحية للمعالم والمساجد التاريخية.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

اليوم.. اختتام فعاليات المؤتمر الوطني للشباب تحت شعار "ابدع انطلق"

منذ حوالي 23 ساعة

امرأة البحيرة.. "خنقت"أبناء زوجها لعدم قدرتها على الإنجاب

منذ حوالي 18 ساعة

خاص.. "الزوجة والعشيق" وراء مقتل ضابط متقاعد بالسلام

منذ حوالي 19 ساعة

بلاغ للنائب العام ضد إيمان البحر درويش

ads

الصور

image description

صور.. كواليس انتخابات نقابة الموسيقيين

image description

عيد الأضحى ينعش سوق "سن السكاكين" بالسيدة زينب

image description

وصول بعثة منتخب مصر لليد الحاصلة على برونزية كأس العالم

image description

العرض المسرحي "يوم أن قتلوا الغناء"

image description

حفل الفنان أبو الليف في شاطئ الهاموك

الأكثر قراءة

خاص.. الاعترافات الكاملة للمتهمين بارتكاب "مذبحة المرج"

زيادة سنوية 25%.. تعديلات على قانون الإيجار القديم غير السكني

سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 31 يوليو 2019

بالصور.. معمر إندونيسى عمره 130 عامًا يؤدى مناسك الحج

ستوديو

رنا سماحة تستأنف تصوير "كتف قانوني"

غدًا.. افتتاح عرض "مكتوبلى أغنيلك" في الإسكندرية

الرئيس السيسى يلتقط صورة تذكارية مع خريجى البرنامج الرئاسى (شاهد)

السيسى يكرم أوائل خريجى البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الإفريقى (فيديو)

رياضة

ريال مدريد يحدد شرط وحيد لبيع صانع ألعاب الفريق

برشلونة يؤكد عدم قلقه من وجهة نيمار الجديدة

كاستر سيمينيا: أشعر بخيبة أمل شديدة

اللولو يزين تشكيل جبلة السوري في الموسم الجديد

الرئيس نيوز

السيسي يلتقط صورة تذكارية مع خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي

رشا راغب للسيسي: لقد منحت قبلة الحياة للأمة

قرار وزاري بتخفيض الرسوم الإدارية لمصر للطيران

السيسي يشاهد فيلما تسجيليا عن مراحل تطور فكرة مؤتمر الشباب

منوعات

العثور على جثة مالك أكبر سلسلة مقاهي في الهند

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2019 لطلاب الثانوية العامة

ارشادات تسجيل رغبات المرحلة الثانية 2019 لطلاب الثانوية العامة

فتاة تعانى من حالة صحية نادرة

كشكول

غدًا فتح باب التحويل للطلاب بين التربية والتعليم والأزهر

6 جامعات بها أماكن خالية بكليات الهندسة في تنسيق المرحلة الثانية

"النيلي" يتابع فعاليات البرنامج الثالث لاسترتيجيات الدمج بمدارس التعليم العام

طلاب الأول الثانوي يشيدون بسهولة الفيزياء بالدور الثاني

إسلام سياسي

إخواني منشق يكشف بالأدلة اختلاسات قادة الجماعة

وزير السعودية للشئون الإسلامية والدعوة يدشن حملة تحت شعار"الحج دعوةٌ ومنهج قوي"

نظر أمر تجديد حبس علا القرضاوى 7 أغسطس بتهمة تمويل الإرهاب

صحيفة أمريكية: صفقة بين واشنطن وإرهابي 11 سبتمبر


زيت وسكر

ننشر أماكن عيادات البعثة الطبية للحج بمكة والمدينة

أسعار الدولار اليوم الأربعاء 31 – 7 – 2019

أسعار الدولار اليوم الأربعاء 31 – 7 – 2019

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 31 – 7 – 2019

مقالات الرأي
منى رجب
بطل من الشرطة.. نموذج مُشرف للشجاعة والإقدام
د. منى حلمى
عن يوسف شاهين المُتيم بالسينما والرقص والسجائر
القس. رفعت فكرى
بإمكانك أن تصنع الكثير
د.مينا بديع عبدالملك
فى تذكار انتقال أسقف شجاع ملتحف بالبساطة
المزيد

الثقافة

انطلاق فعاليات موسم الطائف للترويج للوجهات السياحية بالسعودية

"أطلق العنان لإبداعك".. "كتاب اليوم" تقدم روشته لتحقيق النجاح

أبرز أنشطة معرض إسكندرية الصيفي للكتاب

"صالون السينما الوثائقية" بالهناجر و"حكاية وطن" بالأمير طاز

صفحتنا ع الفيس بوك