وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.



أسفرت جهود الحملة - خلال 24 ساعة - عن ضبط 155 سلاحًا ناريًا بحوزة 132 متهمًا، أبرزها 10 بنادق آلية و42 بندقية خرطوش و7 طبنجات و96 فرد محلى و190 طلقة مختلفة الأعيرة و10 خزائن و189 قطعة سلاح أبيض.



وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 71502 حكم قضائي متنوعة، شمل: "305 أحكام جنايات و21919 حكم حبس جزئى و4155 حكم حبس مستأنف و35732 حكم غرامة و9391 حكم مخالفة".