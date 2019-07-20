المونيتور تكشف أسرار صفقة ترامب وأردوغان لإعفاء أنقرة من العقوبات

أكد موقع "المونيتور" الأمريكي، أنه بالنسبة لتركيا فقد فاز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الجولة الأولى ضد الكونجرس لمنع تطبيق عقوبات عليها، ويبدو أن الخطوط الحمراء الأمريكية بالنسبة إلى الأسلحة الروسية تحولت من شراء الأسلحة الروسية إلى تفعيلها.



وتابع أنه من غير المحتمل تطبيق أي عقوبات على تركيا قبل شهر أبريل المقبل، والذي يشهد الاستلام الكامل لأنظمة الدفاع الصاروخية الروسية "إس 400"، ودخولها مرحلة التشغيل، قبل ذلك غير محتمل أن تطبق الولايات المتحدة المزيد من العقوبات على تركيا بعد طردها من برنامج المقاتلات "إف 35".



وأضاف أن تصريحات ليندسي جرهام حول ضرورة التفاوض مع تركيا تبعث بالطمأنينة على المسئولين في أنقرة، فهم يتصورون أن تصريحاته تعكس اتجاه الكونجرس تجاه القضية، إلا أن هذا الأمر غير صحيح.



وأشار إلى أن الإدارة التركية تعتمد بشكل كبير على النواحي الاقتصادية في تعاملاتها مع ترامب، وتعتقد أنقرة أنها تعلمت كيفية إدارة العلاقات مع ترامب، ونجح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كسب تعاطف ترامب بعد أن أكد له أن بلاده مصرة على شراء 100 طائرة من طراز "بوينج" بقيمة 10 مليار دولار.



وقالت مصادر أمنية تركية، إن وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، يميل أكثر لأنظمة الدفاع الصاروخية الأمريكية "باتريوت"، وأقنع أردوغان بوجهة نظره.



وتابع الموقع أن الملفات المشتركة بين أردوغان ترامب ستشهد المزيد من الشد والجذب حتى شهر أبريل المقبل، وسيتضح ما إذا كانت هناك صفقة بشأن سوريا وإيران والصراع الفلسطيني الإسرائيلي بين الطرفين أم لا مقابل عدم تطبيق ترامب العقوبات على تركيا.



وأوضح أن واشنطن ترغب في دعم أنقرة لإقرار صفقة القرن للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، كما أنها ترغب في مساعدتها لتحقيق توازن بين النفوذ الإيراني في سوريا والعراق، وتقليص القدرات العسكرية للميليشيات الإيرانية في المنطقة وتساعدها تركيا في هذا الأمر من خلال القوات شبه العسكرية الموالية لإيران في مناطق الرقة ودير الزور السورية وجنوب حلب وكركوك وموصل وسنجار في العراق، بالإضافة إلى توحيد جهود الناتو في البحر الأسود، تأتي هذه الصفقة في ظل توجه قوي من الأوروبيين لقطع العلاقات مع تركيا.