مصر للطيران تواصل تسيير رحلاتها إلى الأراضى الحجازية

تواصل الشركة الوطنية للطيران "مصر للطيران" تسيير رحلاتها الجوية بين المطارات المصرية والحجازية لنقل ضيوف بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج الشريف لهذا العام، فى إطار الجسر الجوى الذى تسيره الشركة.



ومن المقرر أن تسير شركة مصر للطيران طوال اليوم الأربعاء، من الصالة الموسمية والمخصصة لرحلات الحج والعمرة بمطار القاهرة الدولى، 5 رحلات متوجهة إلى مطارى المدينة المنورة وجدة الدوليين بالأراضى المقدسة، لنقل 1006 حجاج من محافظتى جنوب وشمال سيناء.



ويواصل مسئولو الصالة الموسمية بمطار القاهرة، تقديم كل الخدمات والتسهيلات والتيسيرات اللازمة لضيوف بيت الله الحرام، وتذليل كل العقبات وحل المشكلات التى ربما تواجه ضيوف الرحمن.