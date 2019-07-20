"أطلق العنان لإبداعك".. "كتاب اليوم" تقدم روشته لتحقيق النجاح

صدر حديثا عن سلسلة كتاب اليوم الثقافية، كتابا جديدا بعنوان "إذا أردت النجاح أطلق العنان لإبداعك"، تأليف الدكتورة وفاء محمد مصطفى التى تؤكد فيه علي إن بداخل كل منا ابداع علينا اكتشافه، وداخل كل منّا طاقة جبارة علينا استغلالها،لذلك فقد أصبح لزّامًا علينا أن نتخذها نقطة انطلاقة ليفجر كل منّا طاقاته الإبداعية الكامنة نحو استشراف المستقبل، وإعمال الفكر نحو مزيد من الإبداع، وحل المشكلات بطريقة مبتكرة، وتحقيق الأهداف، وبلوغ الآمال.



وتشير إلى أن كثير من الناس يعتقد أن هناك شيئًا اسمه -مستحيل، ولكن هناك فرضية تفيد بأن المستحيل يكمن في عقولنا فقط، فما يراه البعض مستحيلا يمكن أن يحققه آخرون، فإذا كانت لديك الإرادة والعزيمة ولديك الوعي الكافي بالإضافة إلى المهارات التي تؤهلك للنجاح؛ فسيكون هدفك هو دليلك في الحياة، لا تفقده أبدًا، اتخذ القرار الحاسم، فإذا قررت فلن ينقصك إلا التخطيط ثم التنفيذ



وتحاول المؤلفة أن تجيب على:كيف يتولد الإبداع من رحم العطاء؟،مؤكدة أن باكتشاف مكامن القوة في الابناء،وبث الثقة والمحافظة عليهم، واحتوائهم، لتحقيق ذواتهم وتقدير وصقل مواهبهم، وتطوير قدراتهم، ومهاراتهم لبناء مجتمع قائم على الاختلاف، والتباين، والتنوع، والخيارات المتنوعة.