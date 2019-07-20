"الداخلية" تواصل إزالة التعديات على بحيرة المنزلة

تواصل مديريات أمن بورسعيد، والدقهلية، ودمياط، تكثيف تواجدها الأمني بنطاق بحيرة المنزلة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، وشن حملاتها الأمنية والإنضباطية المكبرة لمعاونة الأجهزة الإدارية والمعنية لتطوير ورفع كفاءة البحيرة، وإزالة التعديات الواقعة عليها وضبط كل المخالفات وحالات الصيد الجائر وتكثيف الحضور الأمنى وضبط كل ما يخل بالنظام والأمن العام بنطاق البحيرة.



أسفرت الحملات عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، ففي نطاق مديرية أمن الدقهلية، تم تأمين أعمال التنمية والتطهير بإزالة غاب وبوص ونسيلة بمساحة 3000 متر.



وفي نطاق مديرية أمن دمياط، تمت إزالة غزل تحاويط مخالف بطول 30 مترًا وإزالة 18 متر غزل شرك طير مخالف، وإزالة 16 جوبية صيد مخالفة وإزالة 25 وحدة غرائز خشبية.



وفي نطاق مديرية أمن بورسعيد، تم تأمين أعمال التنمية والتطهير بإزالة غاب وبوص ونسيلة بمساحة 50 ألف متر.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار استمرار الحملات في ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تكثيف الجهود لتنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدى والبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الري والصرف ونهر النيل والمجاري المائية وفرض السيطرة الأمنية وضبط كل ما يشكل إخلالا بالنظام والأمن العام.