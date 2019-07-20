العبيدي: المصريون في الخارج يحرصون على متابعة مؤتمر الشباب

قال مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، بهجت العبيدي، إن مؤتمر الشباب أصبح يمثل حالة مصرية فريدة، وأنه يعد أحد الابتكارات المصرية الخاصة، وينسب مباشرة للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي منذ يومه الأول في تولي مسؤولية البلاد أعلن أنه يؤمن إيمانا راسخا بشباب مصر وقدرتهم على تحمل مسؤولية بناء دولة مصرية عصرية، كما أعلن أن الدولة المصرية "السيساوية" تهتم بفئة الشباب اهتماما خاصا، لما لهذه الفئة من فكر وتطلعات هائلة.



وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مؤتمر الشباب يعد أحد أهم الفعاليات الكبرى التي يتمنى كل شباب مصر المشاركة فيها، يتضح ذلك في عدد الشباب الذي يتقدم من خلال التقديم الإليكتروني ليحظوا بشرف المشاركة في هذا الحدث الهام، وهو أحد أهم الفعاليات لأنه أصبح النافذة التي من خلالها يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي - ليس بالشباب فحسب - بل بكل أبناء الشعب المصري الذين يحرصون على الاستماع إلى الرئيس والتعرف على آرائه في كافة القضايا والتعرف على الحكمة فيما يتم اتخاذه من قرارات، ومعرفة رؤية الرئيس فيما هو قادم من أفكار وخطط.



وتوقف مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج عند المشهد المؤثر الذي خطف القلوب حينما صعد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مسرح المؤتمر ليصافح ويصاحب الشابة الموهوبة من ذوي الاحتياجات الخاصة هديل ماجد "أم كلثوم" بعدما صدحت بجزء من الأغنية الخالدة "مصر تتحدث عن نفسها"، مؤكدا أن هذا المشهد ترك أثرا هائلا في نفوس أبناء الشعب المصري، حيث عكس مشاعر الأبوة التي يتمتع بها الرئيس عبد الفتاح السيسي من ناحية، وحرصه على تقديم الدولة لدعم أبنائنا من ذويي القدرات والعناية بهم ورعايتهم.



وألمح مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج إلى أهمية مشاركة الحكومة في هذا المؤتمر الشبابي الهام وذلك لتقديم كل وزير الإجابات على الأسئلة التي يطرحها الشباب، ومناقشة هؤلاء الشباب في حضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لما في ذلك من فوائد كبيرة على رأسها غرس جذور الثقة بين المواطن والحكومة.



وأشاد "العبيدي" بالتنظيم الرائع للمؤتمر، مؤكدا أن هذا التنظيم يؤكد قدرة مصر على إقامة أهم وأكبر الفعاليات، وهو امتداد لروعة التنظيم التي شاهدها العالم في كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت هذا الشهر بمصر وشهد بروعتها كل دول العالم.