داوود أوغلو: أردوغان أضعف تركيا

كشف رئيس الوزراء التركي السابق، أحمد داوود أوغلو، إن حزب العدالة والتنمية يعاني من انقسامات داخلية حادة وحالة واسعة من عدم الرضا، مضيفًا أن أردوغان يعانى من تعاسة شديدة، جاء ذلك خلال حواره مع صحيفة فاينناشيال تايمز البريطانية.



وقال أوغلو، "إن حزب العدالة والتنمية قد منح العدالة والحرية وحرية الفكر وحرية التعبير ذات مرة، لكن على مدى السنوات الثلاث الماضية، ما لاحظته هو أن هذه القيم الأساسية التي احترمناها طوال حياتنا تم تجاهلها"، مضيفًا أن المؤسسات التركية تضعف، وأن التحول إلى نظام رئاسي يضع سلطة غير مسبوقة في يد أردوغان، وهو الأمر الذي أضر بالهياكل الأساسية لتركيا.