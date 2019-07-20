تداول 326 شاحنة بضائع عامة بموانئ البحرالأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن حركة تداول شاحنات البضائع بموانئ الهيئة بلغت 326 شاحنة و173 سيارة.



وذكر المركز الإعلامي للهيئة - في بيان اليوم الأربعاء - أن ميناء سفاجا استقبل أربع سفن وهي: القاهرة، أمانة، النوى اكسبريس، وبوسيدون اكسبريس.



وشهد ميناء نويبع استقبال السفينة "سينا "، وغادرته العبارة "برنسيسة"، كما شهد ميناء الغردقة مغادرة العبارة "الرياض".

