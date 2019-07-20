ندب المعمل الجنائي لمعاينة آثار حريق شقة في دار السلام

أمرت نيابة دار السلام الجزئية، الأربعاء، بندب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار حريق شقة سكنية وحصر الخسائر والتلفيات، وإعداد تقرير مفصل عن سبب الحريق.



وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق في إحدى الشقق بدار السلام، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق بدون وقوع إصابات.



تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.