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رياضة

الصحف العالمية تبرز غضب بوتشيتينو وانتقال ديبالا للوينايتد

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 11:22 ص
جريدة الدستور
الدستور
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صدرت العديد من الصحف العالمية عدة عناويين احتلتها الانتقالات الصيفية، والتي يعد أبرزها تعاقد مانشستر يونايتد مع ديبالا قادمًا من يوفنتوس.

صحيفة سبورت الإسبانية :
الهجوم النهائي من البارسا من أجل نيمار.
البارسا سوف يأخذ زمام المبادرة، ويقدم عرضًا رسميًا لباريس سان جيرمان، للكشف عن التوقيع مع البرازيلي.

صحيفة كورييري ديللو سبورت الإيطالية :
حصار على ديبال.
نعم لمانشستر يونايتد تجلب لوكاكو إلى يوفنتوس.

صحيفة توتو سبورت الإيطالية:
ديبالا وكين : وداع من 130 مليونًا.
يوفنتوس – لوكاكو ، كل شىء إلى الأمام.
مبعوثو الأرجنتيني في مانشستر : تقييم الصفقة 100 مليون سيفتح الباب أمام البلجيكي مع دفع اليونايتد مبلغ 15 مليون يورو إضافي ليوفنتوس.

صحيفة ميرور الإنجليزية :
بوتشيتينو غاضبًا: قوموا بتغيير اسم وظيفتى من المدير الفنى للمدرب.

صحيفة ستار الإنجليزية :
بداية ديبال.
مانشستر يونايتد ضمن قائمة المرشحين للتعاقد مع باولو.

صحيفة ماركا الإسبانية :
استيقظوا.
قبل 18 يومًا على بداية الدوري، مدريد يُعاني.
خسارة أخرى أمام توتنهام تثير قلق الجماهير البيضاء.
الفريق لم يتقدم بالنتيجة ولو لدقيقة طوال فترة التحضيرات.

صحيفة إس الإسبانية :
كيلور ولا شيء آخر.
مدريد يستمر بلا كرة قدم وبلا تسجيل.
مارسيلو يهدي توتنهام الفوز.
زيدان: نملك فريقًا عظيمًا، نحتاج الفوز في مباراة واحدة فحسب.
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