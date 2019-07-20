الصحف العالمية تبرز غضب بوتشيتينو وانتقال ديبالا للوينايتد

صدرت العديد من الصحف العالمية عدة عناويين احتلتها الانتقالات الصيفية، والتي يعد أبرزها تعاقد مانشستر يونايتد مع ديبالا قادمًا من يوفنتوس.



صحيفة سبورت الإسبانية :

الهجوم النهائي من البارسا من أجل نيمار.

البارسا سوف يأخذ زمام المبادرة، ويقدم عرضًا رسميًا لباريس سان جيرمان، للكشف عن التوقيع مع البرازيلي.



صحيفة كورييري ديللو سبورت الإيطالية :

حصار على ديبال.

نعم لمانشستر يونايتد تجلب لوكاكو إلى يوفنتوس.



صحيفة توتو سبورت الإيطالية:

ديبالا وكين : وداع من 130 مليونًا.

يوفنتوس – لوكاكو ، كل شىء إلى الأمام.

مبعوثو الأرجنتيني في مانشستر : تقييم الصفقة 100 مليون سيفتح الباب أمام البلجيكي مع دفع اليونايتد مبلغ 15 مليون يورو إضافي ليوفنتوس.



صحيفة ميرور الإنجليزية :

بوتشيتينو غاضبًا: قوموا بتغيير اسم وظيفتى من المدير الفنى للمدرب.



صحيفة ستار الإنجليزية :

بداية ديبال.

مانشستر يونايتد ضمن قائمة المرشحين للتعاقد مع باولو.



صحيفة ماركا الإسبانية :

استيقظوا.

قبل 18 يومًا على بداية الدوري، مدريد يُعاني.

خسارة أخرى أمام توتنهام تثير قلق الجماهير البيضاء.

الفريق لم يتقدم بالنتيجة ولو لدقيقة طوال فترة التحضيرات.



صحيفة إس الإسبانية :

كيلور ولا شيء آخر.

مدريد يستمر بلا كرة قدم وبلا تسجيل.

مارسيلو يهدي توتنهام الفوز.

زيدان: نملك فريقًا عظيمًا، نحتاج الفوز في مباراة واحدة فحسب.