تأجيل دعوى عدم دستورية قانون الأحوال الشخصية بقصر حق الرؤية للآباء

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، الأربعاء، تأجيل نظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية عجز الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية، فيما تضمنه من قصر حق الرؤية للآباء والأجداد في حالة عدم وجود الآباء، لجلسة 8 سبتمبر المقبل.



وكان محمد خالد عبد الحميد أقام دعواه رقم 47 لسنة 40 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية عجز الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية، فيما تضمنه من قصر حق الرؤية للآباء والأجداد في حالة عدم وجود الآباء وفي المجمل دون العصبات وذوات الأرحام وذلك لتعارضها مع الفقرة 8 من ذات المادة، ومخالفتها نص الفقرة الثانية المادة 9 من دستور مصر الحالي.