بحث استعدادات موسم الحج على طاولة "دينية البرلمان"

تعقد لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب برئاسة النائب أسامة العبد، اجتماعا غدًا الخميس بشأن موسم الحج لهذا العام.

وأفاد بيان لمجلس النواب اليوم الأربعاء، بأن الاجتماع سيبحث الترتيبات والاستعدادات التي اتخذتها الوزارات المعنية لتقديم أعلى مستوى من الخدمة لحجيج الرحلة المقدسة.

ويستهدف اجتماع لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، التعرف على الإجراءات التى اتخذتها الوزارات المعنية، وذلك لتقديم أعلى مستوى من الخدمة لحجيج هذه الرحلة المقدسة.

وأكد الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أن الاجتماع يستهدف التعرف على الإجراءات والاستعدادات من جانب الوزارات والجهات المعنية، وذلك من أجل إزالة أى معوقات أمام الحجاج.