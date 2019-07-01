«ليفربول» يحدد مصير انتقال نيمار إلى برشلونة

توالت التقارير التي تشير الى انتقال النجم البرازيلي نيمار دا سليلفا إلى برشلونة مرة أخرى، خلال الانتقالات الجارية.



ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن اجتماع رابطة الأندية الأوروبية يوم 16 أغسطس المقبل في ليفربول سيكون حاسمًا لصفقة نيمار، خاصة أنه سيشهد تواجد جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة وناصر الخليفي رئيس سان جيرمان.



ورغم وجود اتصالات هاتفية، بين الطرفين إلا أن الصحيفة الإسبانية، تؤكد أن المقابلة وجهًا لوجه ستكون حاسمة لصفقة النجم البرازيلي.



وسيكون الاجتماع بعد خوض سان جيرمان للجولة الأولى في الدوري الفرنسي، حيث ستدرك إدارة النادي الباريسي رد فعل جمهور الفريق صوب نيمار، لا سيما أن المباراة ستقام في حديقة الأمراء.



وسيكون أمام سان جيرمان وبرشلونة أسبوعين، قبل غلق باب الميركاتو في فرنسا وإسبانيا، وبالتالي هناك فرصة سانحة لإبرام الصفقة هذا الصيف.



وتشدد الصحيفة على أن برشلونة يسعى لعقد صفقة نيمار من خلال تبادل اللاعبين فقط دون الحاجة إلى تقديم أموال للنادي الفرنسي.

