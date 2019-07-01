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تكنولوجيا

بالأرقام.. هواوي تهزم أبل وسامسونج رغم القيود

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 10:11 ص
جريدة الدستور
وكالات
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كشفت بيانات اقتصادية حديثة، أن شركة "هواوي" الصينية، تمكنت من تحقيق أرباح مهمة، خلال النصف الأول من العام الجاري، رغم القيود التي فرضتها الولايات المتحدة على الشركة الصينية، ثم تراجعت عنها في وقت لاحق.

ووفقًا لما ذكرته "سكاي نيوز" فقد قفزت عائدات شركة "هواوي" بنسبة 23 في المئة، خلال النصف الأول من 2019، مقارنة بالفترة نفسها، من السنة الماضية، أما شحنات الهواتف التي جرى تسليمها فزادت بنسبة 24 %.

واستطاعت الشركة الصينية، أن تحقق هذه النتائج الإيجابية، في سياق حرج، وبعدما تلقت ضربة موجعة من واشنطن، بسبب القرار الذي أصدره الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ومنع بموجبه شركات التقنية في الولايات المتحدة من بيع التقنية لـ"هواوي" بسبب مخاوف متعلقة بالأمن القومي.

وفي وقت لاحق، أجرى ترامب لقاء مع نظيره الصيني، شي جين بينج، خلال قمة مجموعة العشرين باليابان، وأعلن الرئيس الأميركي التراجع عن قرار الحظر، لكن مبيعات "هواوي" تضررت بعد الخطوة الأميركية، وما يزال مشروعها الخاص بشبكة الجيل الخامس يواجه عدة مصاعب في عدة بلدان بسبب القيود الأميركية.

وباعت الشركة 118 مليون هاتف ذكي، خلال النصف الأول من العام؛ أي 59 مليون هاتف في كل فصل على حدة، أما نسبة الربح الصافي فوصلت إلى 8.7 في المئة من أصل مداخيل تقدر بـ58.3 مليار دولار.

وفي المقابل، كشفت شركة "أبل" الأميركية أن دخلها الصافي هبط بنسبة 13 في المئة، خلال الربع الثاني من العام الماضي، وسط تراجع في مبيعات هواتف "آيفون" فيما عجزت بعض الأكسسوارات والأجهزة مثل الساعات عن تقديم دفعة للأداء.

وأوردت "آبل" أن دخلها الصافي هبط إلى 10.04 مليار دولار، فيما كان يصل إلى 11.5 مليار دولار، خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
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