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رياضة

بالميراس في جودوي كروز تقوده لدور الثمانية من كأس ليبرتادوريس

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 10:10 ص
جريدة الدستور
وكالات
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صعد بالميراس البرازيلي إلى دور الثمانية من بطولة كأس ليبرتادوريس لكرة القدم بعدما تغلب على ضيفه جودوي كروز الأرجنتيني 4 / صفر مساء الثلاثاء (صباح الأربعاء بتوقيت جرينيتش) في إياب دور الستة عشر.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل 2 / 2 في الأرجنتين، وبذلك تأهل بالميراس فائزا بنتيجة إجمالية 6 / 2 .

وجاءت الأهداف الأربعة لبالميراس في الشوط الثاني وسجلها رافاييل فيجا وميجيل بورخا وجوستافو سكرابا وإدواردو بيريرا رودريجيز، وقد جاء هدف فيجا من ضربة جزاء.

وأنهى جودوي كروز المباراة بعشرة لاعبين حيث طرد أجوستين مانزور من صفوف الفريق في الدقيقة 88 .

وانتزع ريفر بليت الأرجنتيني بطاقة التأهل على حساب مضيفه كروزيرو البرازيلي حيث تغلب عليه 4 / 2 بضربات الجزاء الترجيحية بعد أن انتهت مباراة الإياب بالتعادل السلبي وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالنتيجة نفسها.

كذلك صعد ليجا دي كويتو الإكوادوري لدور الثمانية إثر التعادل مع مضيفه أولمبيا الباراجوياني، حيث كانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز ليجيا دي كويتو 3 / 1 وبذلك تأهل بنتيجة إجمالية 4 / 2 .

وتقدم جولجان جوليو لفريق ليجا دي كويتو في الدقيقة 20 ثم أدرك ويليام ميندييتا التعادل لأولمبيا في الدقيقة 35 .

وشهدت المباراة طرد جولجان جوليو وإيدسون ريلبي من صفوف ليجا دي كويتو في الدقيقتين 49 و90 .
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